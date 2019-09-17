"الجابر": "الهلال" يحاول إعادة الكرة السعودية لقمة "آسيا"

بارك سامي الجابر، اللاعب والمدرب ورئيس نادي الهلال السابق، لجماهير ناديه الفوز على الاتحاد والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا.
وغرّد الجابر قائلاً: "قمة آسيوية ممتعة برعاية كبار آسيا الزعيم والاتحاد .. ألف مبروووووك للزعيم الذي كان ولا يزال يحاول إعادة كرتنا لقمة القارة الآسيوية.
وتابع :"هاردلك للاتحاد وجماهيره .. مبروك للقيادة الرياضية وأعتقد أن دعم الممثل الوحيد للسعودية مطلب لتمكينه من تحقيق اللقب باسم الوطن".
بارك سامي الجابر، اللاعب والمدرب ورئيس نادي الهلال السابق، لجماهير ناديه الفوز على الاتحاد والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا.
وغرّد الجابر قائلاً: "قمة آسيوية ممتعة برعاية كبار آسيا الزعيم والاتحاد .. ألف مبروووووك للزعيم الذي كان ولا يزال يحاول إعادة كرتنا لقمة القارة الآسيوية.
وتابع :"هاردلك للاتحاد وجماهيره .. مبروك للقيادة الرياضية وأعتقد أن دعم الممثل الوحيد للسعودية مطلب لتمكينه من تحقيق اللقب باسم الوطن".