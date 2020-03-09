‫"خيرات" بعد الفوز بجائزة "صيتة": سنستمر في تطبيق معايير الجودة ونواصل النجاح

تميّزت في العمل الاجتماعي وكُرِّمت في كرنفال "صيتْ صيتة"

حَققتْ جمعية خيرات لحفظ النعمة إنجازًا بفوزها بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي في دورتها السابعة لعام 2019م، بعنوان "تحقيق أثر أعمق للعمل الاجتماعي"، والتي أُعلن عنها من خلال مؤتمر صحفي عقد مساء يوم الخميس.

وأستلمت الجائزة رئيسة مجلس إدارة جمعية خيرات نورة بنت عبدالعزيز العجمي، مساء أمس، وذلك بالحفل الذي أقيم برعاية خادم الحرمين الشريفين، في قاعة المملكة بفندق الفورسيزون في الرياض.

وعبّرت "العجمي" عن سعادتها لتحقيق هذا الإنجاز الذي لم تكن لتحصل على هذه النتائج لولا توفيق الله تعالى ثم الدعم والمساندة من ولاة أمرنا وجهود منسوبي الجمعية.

وأضافت: "بأن هذه الجائزة تُعد دافعًا للجمعية لبذل المزيد من الجهود على صعيد أنشطتها، وأن فوز الجمعية نتيجة السعي لتطبيق أعلى معايير التميز والجودة في كافة مشاريعها وأنشطتها وابتكار البرامج التوعوية في إبراز دور العمل الخيري في خدمة المجتمع".

وقدّمت "العجمي"، نيابة عن أعضاء مجلس إدارة جمعية خيرات الشكر والتقدير لكافة أعضاء مجلس إدارة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز؛ على منحهم الثقة للجمعية وعلى جهودهم وتشجيع العمل الاجتماعي والخيري من خلال إبراز النماذج المتميزة من البرامج الاجتماعية، على أمل أن تكون الجمعية عند حسن ظنهم.