وزير الخارجية ينعى سفير خادم الحرمين الشريفين بنيجيريا

قدّم العزاء لأسرة الفقيد الذي أفنى حياته في خدمة وطنه

نعى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود نيابة عن منسوبي وزارة الخارجية بالرياض وكافة فروعها في المملكة وجميع ممثليات المملكة في الخارج سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيجيريا، عدنان بن محمود بوسطجي الذي وافته المنية بعد عمر أفنى جله في خدمة وطنه وقيادته.

وتقدم الأمير فيصل بن فرحان بأحر التعازي إلى أسرته وذويه، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وزير الخارجية عدنان بن محمود بوسطجي

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04 فبراير 2020 - 10 جمادى الآخر 1441 07:33 PM

قدّم العزاء لأسرة الفقيد الذي أفنى حياته في خدمة وطنه

وزير الخارجية ينعى سفير خادم الحرمين الشريفين بنيجيريا

بدر العتيبي

الرياض

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نعى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود نيابة عن منسوبي وزارة الخارجية بالرياض وكافة فروعها في المملكة وجميع ممثليات المملكة في الخارج سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيجيريا، عدنان بن محمود بوسطجي الذي وافته المنية بعد عمر أفنى جله في خدمة وطنه وقيادته.

وتقدم الأمير فيصل بن فرحان بأحر التعازي إلى أسرته وذويه، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

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وزير الخارجية عدنان بن محمود بوسطجي

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