دورات تدريبية لتحسين جودة الرعاية الصحية في اليمن

نظّمها مركز الملك سلمان للإغاثة

نظّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، دورات تدريبية في 18 مرفقًا صحيًّا لتحسين جودة الرعاية الصحية في اليمن، استفاد منها 145 عاملًا صحيًّا.

وشَمِل التدريب مفاهيم ومعايير الجودة، والموارد البشرية، والسياسات والإجراءات الخاصة بتحسين جودة الرعاية الصحية.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية المقدمة من المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لدعم القطاع الصحي اليمني ورفع قدرات الكوادر الطبية.