"بلدي جدة" يدعم النقل لاستكمال تنفيذ الطريق الدائري الثاني

المجلس ناقش تضرر الأهالي.. وتحسين التقاطعات بحي الأمير فواز

قرر المجلس البلدي بجدة، الرفع لمقام وزارة الشؤون البلدية والقروية بكل الحيثيات التي تساهم في الموافقة على دعم وزارة النقل في استكمال تنفيذ الطريق الدائري الثاني؛ لما له من الأثر الاقتصادي والاجتماعي.. جاء ذلك خلال الجلسة "62" التي عُقدت برئاسة رئيس المجلس عبدالله بن دخيل الله المحمدي، وبحضور الأعضاء، وشملت الجلسة مناقشة العديد من الموضوعات التي تهم مطالب مواطني مدينة جدة.

وذكر الرئيس أن المجلس قرر تحديد موعد لزيارة أمانة محافظة جدة؛ للاطلاع على استعداد موسم الأمطار للعام الحالي والإمكانيات التي وفّرتها، كما تَقَرّر تكوين لجنة خاصة لبناء خطة للسنتين القادمتين، ووضع التصورات لعمل المجلس للمرحلة القادمة.

وقال "المحمدي": المجلس ناقَشَ تضرر أهالي حي طيبة من المواسير والناقلات والأضرار في الطبقات الأسفلتية والرصف، وكذلك ما قدّمه عضو المجلس شاكر الشهري بشأن تحسين التقاطعات بحي الأمير فواز، وقرر المجلس بالإجماع رفع طلبات المواطنين لأمانة محافظة جدة ومتابعتها.

وأكد رئيس المجلس اتخاذ عدة قرارات عطفًا على ما عرضه نائب رئيس المجلس عايض بن درهم بشأن حي الروابي/5؛ منها قرار مخاطبة أمانة محافظة جدة لاستكمال الخدمات البلدية من السفلتة والإنارة والحدائق والرصف، وكذلك قرار مخاطبة تعليم جدة لفتح مدارس في الحي، وقرار بمخاطبة الشؤون الصحية لفتح مركز صحي الروابي وتشغيله، وزيارة ميدانية لمشروع ربط المجاري، والتزام المقاول بسرعة التنفيذ.