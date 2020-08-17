وزير الخارجية يستعرض سبل دعم العلاقات مع مبعوث رئيس النيجر

ناقش عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه في مقر الوزارة بالرياض اليوم، المبعوث الخاص لرئيس النيجر ساني مهامادو.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية السفير سامي بن عبدالله الصالح.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

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17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441 06:20 PM

ناقش عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

وزير الخارجية يستعرض سبل دعم العلاقات مع مبعوث رئيس النيجر

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه في مقر الوزارة بالرياض اليوم، المبعوث الخاص لرئيس النيجر ساني مهامادو.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية السفير سامي بن عبدالله الصالح.

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وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

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