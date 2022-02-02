"الدفاع الإماراتية" تعترض وتُدمِّر 3 طائرات مُسيَّرة اخترقت المجال الجوي للبلاد

أكدت أنها على أُهبة الاستعداد للتعامل مع أية تهديدات لحماية الدولة من أي اعتداء

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية عبر حسابها الرسمي على تويتر اليوم الأربعاء اعتراض وتدمير عدد 3 طائرات من دون طيار معادية، اخترقت المجال الجوي للدولة فجر اليوم 2/ 2/ 2022 بعيدًا عن المناطق المأهولة بالسكان.

وتفصيلاً، أكدت الوزارة أنها على أُهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ الإجراءات كافة اللازمة لحماية الدولة من أي اعتداء.