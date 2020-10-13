أرمينيا وأذربيجان تواصلان القتال.. وتتبادلان الاتهامات عن خرق الهدنة

امتدت الهجمات إلى عدة مناطق على الجانبين

واصلت القوات الانفصالية الأرمنية في ناغورني كاراباخ والجيش الأذربيجاني، اليوم (الثلاثاء)، القتال في عدة مناطق على الجبهة، في انتهاك لاتفاق الهدنة الإنسانية لليوم الرابع على التوالي.

وتبادل الطرفان المسؤولية عن الأعمال الحربية التي أسفرت عن حوالي 600 قتيل، بينهم 67 مدنيًا، وفقًا لتعداد جزئي.

واتهم المسلحون الانفصاليون في ناغورني كاراباخ الجيش الأذربيجاني بشن هجوم ثلاثي في الجنوب والشمال والشمال الشرقي للإقليم المعلن من طرف واحد.

من ناحيتها، ذكرت أذربيجان أنها تحترم وقف إطلاق النار، لكن الانفصاليين الأرمن أطلقوا النار على مناطق وغورانبوي وترتار وأغدام الأذربيجانية.