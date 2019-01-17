اتحاد الإعلام الرياضي يبدي أسفه لاستغلال قنوات "بي إن سبورت" لأهداف سياسية

أبدى الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي أسفه تجاه النهج المستمر لقنوات "بي إن سبورت" في استغلالها الرياضة لأهداف سياسية، وآخرها الحديث عن مباراة المنتخب الوطني السعودي وقطر من خلال حديث معلق قنوات بي إن سبورت في مباراة العراق وإيران.

وقال الاتحاد في بيان نشره اليوم الخميس: "يعرب الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي عن أسفه تجاه النهج المستمر لقنوات بي إن سبورت في استغلالها الرياضة لأهداف سياسية، وسعيها المستمر عبر تغطيتها الحصرية لنهائيات كأس آسيا لإقحام السياسة في المناسبات الرياضية، وآخرها الحديث عن مباراة المنتخب الوطني السعودي وقطر من خلال حديث معلق قنوات بي إن سبورت في مباراة العراق وإيران.

وأضاف البيان: هذا الأمر يتكرر كثيرًا وبطريقة موجهة لاستخدام الحقوق الحصرية بصورة فاضحة لأغراض سياسية بحتة كنهج دأبت عليه قطر عبر منصاتها للحصول على مكاسب سياسية لا علاقة لها بالرياضة منذ مونديال كأس العالم في روسيا 2018، واستمر الأمر خلال البطولة الآسيوية المقامة حاليًا بضيافة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد اتحاد الإعلام الرياضي ضرورة حماية الرياضة من "التسييس" الذي تنتهجه شبكة بي إن القطرية، ويطالب كافة المنظمات والهيئات الرياضية بضرورة التدخل لحماية الرياضة وإيقاف استغلالها المتواصل من قبل الشبكة القطرية ومنسوبيها والسعي لاستغلال الأحداث الرياضة لغايات وأغراض سياسية.

وأشاد البيان بحسن التنظيم الذي شهدته وتشهده البطولة حاليًا من قبل الأشقاء في دولة الإمارات، وما تقوم به اللجنة المنظمة من تسهيلات لكافة المنتخبات المشاركة، كما يؤيد الاتحاد البيان الصادر عن اللجنة الإعلامية لكأس آسيا (الإمارات- 2019) ومطالبته الاتحاد الآسيوي والدولي بضرورة اتخاذ إجراءات حازمة وصارمة لضمان عدم إقحام السياسة في الرياضة.