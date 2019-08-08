"الإحصاء": إجمالي حجاج الداخل القادمين إلى مكة المكرمة بلغ 143.670 حاجًا

لا يشمل حجاج الداخل من مكة المكرمة ويعلن عنهم صباح يوم عرفة

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن إجمالي حجاج الداخل القادمين إلى مكة المكرمة حتى الساعة الـ 9 من مساء اليوم بلغ 143.670 حاجاً.

وأوضحت الهيئة أن العدد لا يشمل حجاج الداخل من مكة المكرمة, حيث ستعلن الهيئة عنهم صباح التاسع من ذي الحجة.