الأرصاد: أمطار رعدية على منطقة نجران حتى الساعة الـ 9 مساءً

تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة نجران تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وبين المركز أن الحالة تشمل محافظتي بدر الجنوب، وحبونا، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.

0

15 مايو 2021 - 3 شوّال 1442 04:23 PM

تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية

الأرصاد: أمطار رعدية على منطقة نجران حتى الساعة الـ 9 مساءً

وكالة الأنباء السعودية (واس)

نجران

0 321

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة نجران تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وبين المركز أن الحالة تشمل محافظتي بدر الجنوب، وحبونا، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021