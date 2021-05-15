الأرصاد: أمطار رعدية على منطقة نجران حتى الساعة الـ 9 مساءً

تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة نجران تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبين المركز أن الحالة تشمل محافظتي بدر الجنوب، وحبونا، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.