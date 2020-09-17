وزير الخارجية يجري اتصالاً مرئياً بنظيره التركمانستاني

بحثا العلاقات الثنائية وسبل تعزيز آفاق التعاون

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً مرئياً اليوم، بوزير خارجية جمهورية تركمانستان رشيد ميريدوف.

وشهد الاتصال المرئي، بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز آفاق التعاون والمصالح المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات.

وناقش الجانبان المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وعدداً من القضايا محل الاهتمام المشترك.

وزير الخارجية

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17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442 04:46 PM

بحثا العلاقات الثنائية وسبل تعزيز آفاق التعاون

وزير الخارجية يجري اتصالاً مرئياً بنظيره التركمانستاني

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً مرئياً اليوم، بوزير خارجية جمهورية تركمانستان رشيد ميريدوف.

وشهد الاتصال المرئي، بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز آفاق التعاون والمصالح المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات.

وناقش الجانبان المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وعدداً من القضايا محل الاهتمام المشترك.

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وزير الخارجية

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