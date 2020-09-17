وزير الخارجية يجري اتصالاً مرئياً بنظيره التركمانستاني

بحثا العلاقات الثنائية وسبل تعزيز آفاق التعاون

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً مرئياً اليوم، بوزير خارجية جمهورية تركمانستان رشيد ميريدوف.

وشهد الاتصال المرئي، بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز آفاق التعاون والمصالح المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات.

وناقش الجانبان المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وعدداً من القضايا محل الاهتمام المشترك.