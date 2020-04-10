بعد خلو الحرمين الشريفين من الزوّار بسبب "كورونا"..ما مصير ماء زمزم؟

"سبق" تسأل المختصين في مشروع سقيا الملك عبدالعزيز

يتساءل الكثيرون عن مصير ماء زمزم، في ظل التدابير الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا الجديد التي اتخذتها الدولة - رعاها الله - وخلو الحرمين الشريفين من الزوّار والعمّار.

"سبق" طرحت التساؤلات على المختصين في مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم، الواقع بحي كدي بمكة المكرمة، حيث أفادت المصادر أنه تم إيقاف السحب من البئر، وبذلك تبقى المياه المباركة فيه على منسوبها دون طفح أو نقصان.

وأشارت المعلومات إلى أن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم يتضمن خزانات عالية الجودة، مصممة ومزودة بأحدث التقنيات لحفظ المياه المباركة وضمان سلامتها، وتتسع تلك الخزانات 55 ألف متر مكعب من مياه زمزم المباركة.

وكان مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم بمكة المكرمة، قد أعلن في وقتِ سابق عن إغلاق منافذ بيع مياه زمزم حتى إشعار آخر.

وأعلن المشروع الذي يتخذ من حي كدي بمكة المكرمة مقراً له، عن إغلاق كل منافذ بيع مياه زمزم المباركة، حتى إشعار آخر، وذلك وفقاً للخطوات والإجراءات الصحية الاحترازية لمستجدات فيروس كورونا الجديد (COVID-19).