فلسطين تسجل ألف إصابة جديدة بكورونا

7 وفيات و490 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، سبع وفيات، وألف إصابة جديدة بـفيروس "كورونا" المستجد و490 حالة تعافٍ.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من كورونا في فلسطين بلغت 68.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 30.9%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.