فلسطين تسجل ألف إصابة جديدة بكورونا

7 وفيات و490 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، سبع وفيات، وألف إصابة جديدة بـفيروس "كورونا" المستجد و490 حالة تعافٍ.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من كورونا في فلسطين بلغت 68.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 30.9%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

فلسطين فيروس كورونا الجديد

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10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442 04:25 PM

7 وفيات و490 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية

فلسطين تسجل ألف إصابة جديدة بكورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، سبع وفيات، وألف إصابة جديدة بـفيروس "كورونا" المستجد و490 حالة تعافٍ.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من كورونا في فلسطين بلغت 68.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 30.9%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

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فلسطين فيروس كورونا الجديد

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