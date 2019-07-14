انتهاء المقابلات الشخصية للمرشحين للوظائف التعليمية بالرياض

"آل حسين": جرت بكل يسر وسهولة وسط أجواء أخوية مفعمة بالتفاؤل

أنهت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض إجراء المقابلات الشخصية للمعلمين والمعلمات المرشحين على الوظائف التعليمية، حيث كان في استقبال المرشحين مدير شؤون المعلمين في الإدارة رئيس مركز المقابلات، وأعضاء اللجنة مشرفي الإدارة يحيى شراحيلي، ومحمد الدوسري، وإبراهيم شراحيلي؛ لإجراء المقابلات وتقديم الدعم المعنوي لهم، وتسهيل إجراءات مقابلاتهم وتقديم الهدايا والورود، وسط أجواء أخوية مفعمة بالتفاؤل.

وتنوّعت تخصصات المرشحين وذلك في تخصصات اللغة الصينية ومحضري مختبرات والتربية الفنية والرياضيات.

وأوضح مدير شؤون المعلمين رئيس مركز المقابلات الشخصية محمد بن عبدالله آل حسين، قائلاً: إن اللجان المكلفة باستقبال المرشحين أنهت استعداداتها باكراً بتوجيه من المدير العام للتعليم في منطقة الرياض المشرف العام على مراكز المقابلات الشخصية، ومتابعة من نائبه المساعد للشؤون المدرسية الدكتور حمدان بن مانع العمري.

وأكد "آل حسين" أن المقابلات الشخصية للمرشحين جرت بكل يسر وسهولة، معبراً عن شكره وتقديره لهم على التزامهم بإحضار المستندات والمسوغات المطلوبة منهم والوقت المحدد للمقابلات.