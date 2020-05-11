"تداول": إجازة عيد الفطر تبدأ الخميس 21 مايو

قالت: يُستأنف التداول بعد الإجازة الأحد 31 مايو

أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، أن إجازة عيد الفطر المبارك ستبدأ بنهاية تداول يوم الخميس 28\9\1441 (حسب تقويم أم القرى) الموافق 21\5\2020.

وتابعت: عليه ينتهي التداول بنهاية يوم الخميس 28\9\1441هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 21\5\2020م، ويُستأنف التداول بعد الإجازة يوم الأحد 8\10\1441هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 31\5\2020م.

تداول السوق المالية السعودية

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11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441 01:48 PM

قالت: يُستأنف التداول بعد الإجازة الأحد 31 مايو

"تداول": إجازة عيد الفطر تبدأ الخميس 21 مايو

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، أن إجازة عيد الفطر المبارك ستبدأ بنهاية تداول يوم الخميس 28\9\1441 (حسب تقويم أم القرى) الموافق 21\5\2020.

وتابعت: عليه ينتهي التداول بنهاية يوم الخميس 28\9\1441هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 21\5\2020م، ويُستأنف التداول بعد الإجازة يوم الأحد 8\10\1441هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 31\5\2020م.

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