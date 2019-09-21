اليوم الوطني 89.. "سبق" ترصد التحولات في مسيرة الدولة السعودية خلال عام

ضمن رؤية 2030 التي وضعها ولي العهد للنهوض بالمملكة

‏تحتفي المملكة العربية السعودية قيادةً وشعباً، بذكرى اليوم الوطني 89 للمملكة، وهو اليوم التاريخي الذي أعلن فيه الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله، توحيد البلاد تحت راية واحدة، وأطلق عليها اسم "المملكة العربية السعودية".

ولا بد من ذكر أهم الإنجازات والتحولات التي حصلت خلال عام، وتمتعت السعودية بها.

ميزانية تريليونية

بدايةً من تنفيذ رؤية 2030، وإلحاق السعودية بالعالم من كل الجوانب الاجتماعية والثقافية والفنية والاقتصادية، وإعلان السعودية عن ميزانية تريليونية لعام 2019، بإيرادات متوقع أن تصل إلى 975 مليار ريال، يأتي ثلثها من إيرادات غير نفطية، وبإنفاق يصل إلى 1106 مليارات ريال، سيخصص أكثر من ثلثها في قطاعي التعليم والخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية.

وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين يأتي في صميم الجهود التي تبذلها الحكومة، لتنويع الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالي، من خلال تحفيز القطاع الخاص والمساهمة بتوليد مزيد من الوظائف للمواطنين.

قوة اقتصادية

تمكنت السعودية من تحقيق مكانة مميزة في عالم الاقتصاد اليوم، حيث إنها إحدى أهم عناصر الأمن الاقتصادي في العالم أجمع، وليس في الوطن العربي فقط، وتعتبر السعودية عضواً مهماً في مجموعة G20 للاقتصادات الكبرى، وهي عضوية لها أهمية كبيرة بالطبع لمكانة الوطن الاقتصادية.

تخصيب اليورانيوم

أعلنت السعودية عن استعدادها لإنتاج وتخصيب اليورانيوم في المستقبل، لبرنامج الطاقة النووية الذي تخطط له، والذي سيبدأ بمفاعلين كهروذريين، حيث صرح وزير الطاقة عبدالعزيز بن سلمان بذلك.

القضاء على الفساد

كما قامت السعودية بمحاربة الفساد والقضاء عليه من خلال تشكيل لجنة إشرافية لمكافحة الفساد؛ لتتولى اللجنة اتخاذ جميع الوسائل والآليات اللازمة لتحقيق النزاهة، والقضاء على الفساد المالي والإداري، ومتابعة كل ما يتصل بذلك، بما يكفل سرعة البت في قضايا الفساد، والرفع بتقارير للمقام الكريم عما يتم بهذا الشأن أولاً بأول.

فعاليات ترفيهية لأول مرة

استضافت السعودية فعاليات رياضية وفنية وترفيهية تنظم لأول مرة في تاريخ المملكة، وذلك انسجاماً مع رؤية 2030، أسهمت في حراك اقتصادي وسياحي كبير، من أبرزها استضافة سباق "السعودية للفورمولا إي- الدرعية"، والذي حظي بمتابعة وتغطية إعلامية دولية ومحلية كبيرة.

كما انطلقت في مدينة "الملك عبدالله" الرياضية، في جدة، أول عروض للمصارعة الحرة العالمية في تاريخ المملكة، بمشاركة نجوم عالميين، واستضافت الرياض أول عرض أوبرا بالمملكة.

كما حققت المرأة خلال عام مكاسب عديدة أيضاً منها

فرقة نسائية عسكرية

إلى جانب إعطاء المرأة كل حقوقها القانونية والاجتماعية، والتي كان آخرها إشراك المرأة بشكل فعال في العروض الاحتفالية، سواء في الاستعراضات أو الأوبريتات الغنائية، وكذلك في إلقاء الشعر والكلمات الخطابية، وهناك تواجد فعال أيضاً في العمليات التنظيمية، ولعل أبرز مشاركة للنساء، في هذا الإطار تم تأهيل فرقة نسائية عسكرية لتقديم بعض العروض مثل الاستعراض بالسلاح، والمداهمات البسيطة لبعض الأماكن، والتي يتضح من خلالها مدى الاستعدادات والمهارات التي تتميز بها تلك الفرقة.

الانضمام إلى الجيش

أعلنت مديرية الأمن العام السعودية عن فتح باب القبول والتسجيل لعدد من الوظائف العسكرية النسائية برتبة جندي في سبع مناطق بالمملكة.

ووافق مجلس الشورى على توظيف النساء في قطاعات وزارة الحرس الوطني في الأعمال المساندة.

التحكيم في البطولات الدولية

كما شاركت المرأة السعودية لأول مرة في تاريخها، في التحكيم بالبطولات الدولية لـ"ريشة الطائرة"، حيث قامت السعوديتان هتون السدحان وربي اللحيدان، بالتحكيم في البطولة العربية وبطولة شرق آسيا للريشة الطائرة، في العاصمة الأردنية عمان.

محققات في النيابة العامة

تضمنت القرارات المناصرة للمرأة حماية خريجات قسم القانون، فقد أقرت وزارة العدل دبلوم المحاماة الذي يستمر 3 سنوات، وينتهي بمنح المتدرب أو المتدربة رخصة مزاولة المحاماة، كما تم تعيين عدد من النساء كاتبات عدل في مبادرة تعتبر الاولى من نوعها، بالإضافة إلى استعداد ‏محققات سعوديات بدء مهام عملهن، في خطوة جديدة تعزز من مكانة المرأة في السعودية، في النيابة العامة.

سقوط إذن السفر

كما أعلنت السعودية رسمياً عن تعديلات على نظام وثائق السفر والأحوال المدنية، والتعديلات الجديدة تمنح المرأة حق استخراج جواز سفرها بنفسها، وتقرر للمرأة حقوقاً ضمن أنظمة الأحوال المدنية والعمل، تنص على أنه ‏للأنثى الحق في استخراج جواز سفر دون موافقة ولي أمرها، للذكر والأنثى نفس الحقوق بتصريح السفر إذا تجاوز عمره ٢١ سنة، والتبليغ عن حالات الولادة والوفاة تشمل الرجل والمرأة، وللمرأة حق طلب الحصول على سجل الأسرة من الأحوال المدنية.