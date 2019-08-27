محضر للمنقطعة.. 332 قائدة مدرسة بالرياض يناقشن معوقات العام الجديد

القبول والنقص والطفولة المبكرة وتأكيد على الانضباط وتسجيل الجدول بـ"نور"

افتتحت مديرة مكتب التعليم بغرب الرياض، بسمة بنت سعد الماجد، أعمال اللقاء السنوي لقائدات المدارس التابعة للمكتب، والبالغ عددها 332 مدرسة تضم 45797 طالبة تحت عنوان "كفاءات واعدة نحو قيادة فاعلة"، والذي تنظمه وحدة القيادة المدرسية بالمكتب لمدة يومين.

وانطلق اللقاء بكلمة لمديرة المكتب استعرضت فيها أهمية الانضباط المدرسي والبداية الجادة، وتفعيل اليوم الدراسي من بداية العام، ومتابعة الأعمال الكتابية للمعلمة، وتسجيل الجدول المدرسي في نظام نور، والاستمرار في تنفيذ الحقيبة المثالية، والتركيز على التوعية، ومتابعة التحصيل الدراسي، ومتابعة تفعيل أدلة المعلم وكتب النشاط وحقائب المعلم؛ وذلك حسب ما يتطلبه كل تخصص، والتأكيد على دعم مشاركة منسوبي الإشراف والمدارس بالجوائز المحلية والدولية، وتقليص مؤشرات الأداء في المنظومة.

تلي ذلك كلمة لمساعدة مديرة المكتب للشؤون المدرسية منى بنت مستور الغامدي، تناولت أهمية استثمار الأسبوع الحالي لإعداد برنامج للانضباط المدرسي، وجذب الطالبات، ثم قدمت مشرفة القيادة المدرسية مها عبدالرحمن بن حميد ورقة عن مهام القيادة اشتركت في إعدادها مشرفات القيادة المدرسية الدكتورة مها الصبحي، ومنيرة السقامي، وابتسام الدخيل، ومها بن حميد؛ أكدن فيها إدخال الغياب في نظام نور، والدقة في مراجعة البيانات قبل تسليمها مع الوحدات المعنية، ومناقشة لائحة السلوك والمواظبة، والالتزام في مواعيد تسليم الخطط التشغيلية للمدارس.

ثم جاءت كلمة لرئيسة وحدة التوجيه والإرشاد أسماء السبيعي تناولت فيها أهمية التواصل المستمر مع مشرفة التوجيه، والسعي لجعل المدرسة بيئة جاذبة للطالبات، وتفعيل دور الطالبة بالبرامج الإرشادية، والتعامل بالأساليب التربوية مع الطالبات، ومناقشة قواعد السلوك والمواظبة.

بعد ذلك تحدّثت منسقة جوائز التميز مشاعل الحيدر، وأكدت نشر ثقافة التميز بين منسوبات المدرسة من طالبات ومعلمات والهيئة الإدارية والتعليمية، وتفعيل دور لجنة التميز داخل المدارس، وتقديم كل الدعم والمساندة للراغبات في الترشح للتميز.

ثم ألقت رئيسة وحدة خدمات الطالبات هبة الخضير، كلمةً أكدت فيها ضرورة تشكيل اللجان وتفعيل اجتماعاتها "لجنة الصندوق المدرسي- اللجنة الإشرافية"، ومتابعة أعمال مشرفة النقل في تسجيل الحافلة الطالبات في نظام نور. ومتابعة إدخال المبالغ الواردة والمصروفات في نظام نور. ورفع بيانات الطالبات المستحقات للمكافأة والإعانة، ورفع الأيبان للمستجدات.

وتحدثت رئيسة وحدة القبول والتسجيل أمل الضويحي؛ حيث أكدت في كلمتها الدقة في اختيار لجنة القبول، واتسامها بأخلاق المهنة، ورفع الغياب في نظام نور، والالتزام بالإدخال بشكل مستمر، وتدقيق البيانات في نظام نور، وسحب الاستمارات من السحابة الإلكترونية الخاصة في وحدة القبول والتسجيل.

وفي كلمتها، أكدت رئيسة وحدة نشاط الطالبات حصة المعيذر، عن أهمية النشاط المدرسي في تكوين شخصية متوازنة متكاملة للطالبات من خلال توظيف النشاط المدرسي لخدمة المادة العلمية، وأهمية الرجوع للأدلة التنظيمية للنشاط اللاصفي، وتنفيذه حسب كل مرحلة.

واختُتم البرنامج مع كلمة لرئيسة وحدة شؤون المعلمات منى المحارب، استعرضت فيها إجراءات قائدة المدرسة في تسديد العجز، وضوابط التكليف الكلي والجزئي، وحقوق وواجبات المعلمة المكلفة، ورفع مباشرة المنقولات من شاغلات الوظائف التعليمية في نظام نور ومباشرة شاغلات الوظائف الإدارية في البوابة، ورفع محضر انقطاع لمن لم تباشر عملها بعد مضيّ ١٥ يومًا؛ اعتبارًا من عودة الهيئة التعليمية والإدارية، وتطبيق اللائحة التنفيذية الجديدة للموارد البشرية من تاريخ ١١/ ٩/ ١٤٤٠هـ، وتوعية المعلمات بأهمية تنفيذ الندب وتحقيق الاستقرار للميدان.

وقد فتحت المداخلات والنقاش مع القائدات حول عدد من الموضوعات التي تقلقهن؛ من نقص المعلمات بالإجازات، وعدم وضوح المدارس وبيئتها لطلاب وطالبات الطفولة المبكرة. ومشكلة الازدحام في الفصول وعدم إمكانية قبول الطالبات.