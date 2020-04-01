من لبنان إلى النمسا والتشيك.. هنا آخر تطورات "كورونا" في 5 دول

ارتفع عدد المصابين عالمياً إلى 875.445 حالة والمتعافين 184.952

تتواصل حصيلة ضحايا "كورونا" في التزايد، وسط إجراءات احترازية عالمية غير مسبوقة؛ لوضع حدّ لتفشي الفيروس الذي ارتفع عدد مصابيه إلى 875.445 حالة، وفق آخر إحصائية، والتي كشفت أن عدد المتعافين بات 184.952 حالة، أما الوفيات فسجلت حتى الآن 43.459 حالة وفاة.

وفي السطور التالية نستعرض تطورات المرض في 5 دول...

لبنان

سجلت وزارة الصحة اللبنانية خلال الـ24 ساعة الماضية، 16 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

وأوضحت الوزارة في بيانها اليوم، أن إجمالي الحالات الصابة بلغ 479 إصابة، علماً بأن عدد الفحوصات التي أجريت خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 490 فحصاً.

وأشارت إلى أنه لم يتم تسجيل أي وفاة جديدة بالفيروس، ويستقر عدد الوفيات حتى تاريخه على اثنتي عشرة حالة وفاة.

رومانيا

ارتفع عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد في رومانيا بنحو 215 حالة، ليصل الإجمالي إلى 2460، وتوفي 85 شخصاً في المجموع، وذلك حسب ما ذكر تلفزيون "ديجي 24".

ونقل التلفزيون عن مجموعة الاتصال الاستراتيجية حول الوضع مع فيروس "كورونا" المستجد التابع لمجلس الوزراء الروماني: "حتى الآن، تم تأكيد 2460 حالة إصابة بفيروس "كورونا" في رومانيا. وقد توفى بالإجمال 85 شخصاً من المصابين بالفيروس في رومانيا".

وأشارت السلطات الرومانية، في الوقت نفسه، إلى أن 252 مريضاً تماثلوا للشفاء وخرجوا من المستشفيات.

باكستان

ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" في باكستان إلى 2039، صباح اليوم الأربعاء، طبقاً لما ذكرت شبكة "جيو.نيوز" التلفزيونية الباكستانية اليوم.

وقال لياقات بالوش، الزعيم البارز في الجماعة الإسلامية صباح اليوم: إن الإغلاق الكامل في مختلف مناطق باكستان لاحتواء انتشار فيروس "كورونا"، يزيد من الصعوبات التي يواجهها المواطنون.

وأضاف: الإغلاق الكامل أضر بالفعل بحياة الرجل العادي في باكستان، ويزيد المشاكل التي يواجهها المواطنون على نطاق واسع.

ومن جهة أخرى، رفضت المحكمة العليا في إسلام آباد اليوم التماساً، يطالب بعودة الحجاج الباكستانيين، العالقين عبر الحدود في إيران، وسط أزمة فيروس "كورونا"، التي تجتاح المنطقة والعالم.

النمسا

ارتفع عدد الوفيات بفيروس "كورونا" المستجد في النمسا إلى 140 وفاة، فيما بلغ عدد الإصابات المؤكدة 10298 حالة.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، الأربعاء: "بلغ إجمالي الإصابات 10298 حالة، وارتفع عدد الوفيات إلى 140 حالة".

وتابعت أن السلطات فحصت 55 ألف شخص منذ بداية ظهور المرض في البلاد قبل أسابيع، وأغلب النتائج كانت سلبية، فيما يتلقى 198 من المصابين العلاج في أقسام الرعاية المركزة في المستشفيات، وتعافى 1095 شخصاً.

التشيك

سجلت التشيك ثماني وفيات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 32، فيما وصلت الإصابات بالفيروس إلى 3330 حالة إصابة بعد تسجيل 328 إصابة جديدة.

وذكرت وكالة الأنباء التشيكية نقلاً عن وزارة الصحة في البلاد أن 55 ألف اختبار أجري حتى الآن لكشف الفيروس.

وشملت معظم الإصابات العاصمة براغ فضلاً عن أن معظم الوفيات من كبار السن ونصفهم من سكان العاصمة.