المدينة.. اختتام بطولة التايكوندو للبومسي والكاروقي للناشئين

الأهلي يُتَوج بكأس البومسي بمجموع 242 نقطة

اختُتمت بطولة المجموعة الثالثة للتايكوندو للبومسي والكاروقي لدرجة الناشئين، بمشاركة 17 ناديًا، من فِرَق المناطق الغربية والجنوبية وتبوك وجازان، في صالة نادي الأنصار بالمدينة المنورة.

وتُوج فريق الأهلي بكأس البومسي بمجموع 242 نقطة بذهبية الفردي عبر اللاعب فيصل مليباري، وذهبية الجماعي عبر الأبطال (فيصل مليباري، وعبدالله كاظم، وعبدالرحمن صيقل)، بإشراف المدربين فواز الزهراني ومحمد النعماني.

فيما حل فريق حِرَاء "وصيفًا" بـ72 نقطة، و"عكاظ" ثالثًا بذات النقاط.

وفي منافسات القتال "الكاروقي"، انتزع فريق وج كأس البطولة بثلاث ذهبيات بنقاط 497 عبر الأبطال: (عبدالإله الشمراني، وإبراهيم آل هادي، ونايف عبده)، بإشراف المدربين نايف النهدي وأحمد الفيفي.

وجاء فريق أبها وصيفًا بذهبيتيْ "علي عسيري، ومحمد القحطاني" بـ423 نقطة.

وحل فريق فيفا، ثالثًا بعد مقارعته للأبطال وبجدارة من خلال تحقيق لاعبه فهد آل حشاش ذهبية برصيد 229 نقطة.

ودخل الثلاثي: نديم عسيري "عكاظ"، وأصيل عسيري "ضبا"، وإيهاب هوساوي "الوحدة"، ضمن الأبطال الذين تنافسوا على الذهب.

وأشرَفَ على البطولة فنيًّا رئيس لجنة المسابقات، أمين الوحيد، وتحكيميًّا رئيس لجنة الحكام فايز السلولي، وتقنيًّا المسؤول التقني محمد الكعبي.

ووجّه اتحاد التايكوندو، الشكرَ لمكتب وزارة الرياضة بالمدينة المنورة وإدارة نادي الأنصار، على جهودهم في استضافة هذه البطولة، وتسهيل كل العقبات لجميع اللجان المشاركة.