"الصحة": تسجيل 405 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 455 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 10 أكتوبر 2020، تسجيل 405 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 338944 حالة .



وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 455 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 324737 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 22 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5018 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9189 والحالات الحرجة 842 حالة.