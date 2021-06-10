النائب العام يشكر القيادة على صدور العفو الملكي عن بعض سجناء الحق العام

أكد أن المختصين من أعضاء النيابة العامة باشروا إجراءات تنفيذه فور صدوره

رفع النائب العام ‏الشيخ سعود بن عبدالله المعجب عظيم شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله - على صدور العفو الملكي الكريم القاضي بالعفو عن بعض سجناء الحق العام.

وقال الشيخ المعجب إن العفو الملكي الكريم بادرة إنسانية رؤوفة، ونظرة عطوفة من خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -، وموازنة بين المصالح العامة والخاصة، واستشرافاً لتقويم المتهمين، وعدم عودتهم للجريمة مرة أخرى، ولم شمل أسرهم بهم.

وأكد المعجب أن المختصين من أعضاء النيابة العامة باشروا إجراءات تنفيذ العفو فور صدوره إنفاذاً للتوجيهات الكريمة.

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10 يونيو 2021 - 29 شوّال 1442 07:36 PM

أكد أن المختصين من أعضاء النيابة العامة باشروا إجراءات تنفيذه فور صدوره

النائب العام يشكر القيادة على صدور العفو الملكي عن بعض سجناء الحق العام

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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رفع النائب العام ‏الشيخ سعود بن عبدالله المعجب عظيم شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله - على صدور العفو الملكي الكريم القاضي بالعفو عن بعض سجناء الحق العام.

وقال الشيخ المعجب إن العفو الملكي الكريم بادرة إنسانية رؤوفة، ونظرة عطوفة من خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -، وموازنة بين المصالح العامة والخاصة، واستشرافاً لتقويم المتهمين، وعدم عودتهم للجريمة مرة أخرى، ولم شمل أسرهم بهم.

وأكد المعجب أن المختصين من أعضاء النيابة العامة باشروا إجراءات تنفيذ العفو فور صدوره إنفاذاً للتوجيهات الكريمة.

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