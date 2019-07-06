"مبادرة عمار" لذوي الإعاقة تختتم تصفياتها استعداداً للحفل النهائي

برعاية "سبق".. وشملت "جدة والمدينة والرياض والدمام"

وصلت مسابقة "مبادرة عمار" التي انطلقت في موسمها الثالث متجولة في عدة مدن رئيسة بداية من جدة ثم المدينة المنورة ثم العاصمة الرياض لتنهي رحلتها في المنطقة الشرقية، إلى مرحلة إنهاء التصفيات استعداداً للحفل النهائي.

واستقبلت لجنة التحكيم المتسابقين من ذوي الإعاقة ممن لديهم مواهب في مسارها الأول، كما استقبلت الأصحاء في مسارها الثاني ممن لديهم أفكار، مبادرات، تطبيقات، مشاريع تخدم ذوي الإعاقة.

وترمي هذه الجهود إلى نشر خدمة مجتمعية واسعة النطاق للطرفين عبر اندماج ذوي الإعاقة بالمجتمع وتمكينهم من الإحساس بمسؤولية المجتمع تجاههم.

وقد سجل في المبادرة أكثر من 1250 متسابقاً ليتم تصفيتهم إلى 250 متأهلاً من اللجنة الأولية كموهبة حقيقية تستحق التقييم توزعوا بين المناطق الأربع قبل أن يدخل على اللجنة النهائية قرابة 200 متسابق.

ونبعت "مبادرة عمار" كفكرة عام ٢٠١٤ من عقلية رجل قهر المستحيل وهو الدكتور عمار بوقس الذي اهتم بفئة غالية وجزء لا يتجزأ من مجتمعنا لتتطور المبادرة بإنشاء جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة بتوجيه سام من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وهي الأولى من نوعها في العالم في هذا الشأن لتواصل المبادرة مسيرتها بموسم ثاني عام ٢٠١٨ لتمتد بموسم ثالث هو الأقوى وبلجنة تحكيم متخصصة أضافت الكثير للمتسابقين.

جدير بالذكر أن "مبادرة عمار" في الموسم القادم لن تقتصر على السعودية بل ستمتد لدول مجلس التعاون الخليجي في خطة تطوير توسعية مسبقة وضعتها الجمعية كمسيرة عمل فيما ستكون أشمل من ذلك في قادم السنين.

واستطاعت جمعية الإرادة تكوين شراكات عديدة بلغت ٣٧ شراكة متنوعه يأتي على رأسها الشريك الاستراتبجي شركة سابك التي تشارك جمعية الإرادة فعالياتها خطوة بخطوة واستضافت جولة المبادرة التي أقيمت في الرياض، كما تشارك صحيفة "سبق" كـ"شريك إلكتروني" كما انضم البنك الأول مؤخراً كشريك فضي في حمل الدانوب كشريك ذهبي.

ومن المنتظر أن يقام حفل ضخم في 24 يوليو الشهر الجاري برعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض ووزير العمل المهندس أحمد بن سليمان الراجحي ورئيس مجلس إدارة شركة سابك الدكتور عبدالعزيز الجربوع ورئيس ومؤسس جمعية الإرادة الدكتور عمار بوقس وعدد من المسؤولين ووسائل الإعلام المختلفة؛ وذلك لتتويج الفائزين الثلاثة في مسار ذوي الإعاقة وتتويج الفائز في مسار الأصحاء، وذلك في مقر مسرح شركة سابك.