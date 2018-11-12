‪الدوري السعودي يتوقف 10 أيام .. العودة 22 نوفمبر

بسبب أيام الفيفا .. ومعسكر الأخضر لكأس آسيا

سيتوقف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لمدة عشرة أيام وذلك مع نهاية الجولة التاسعة التي انقضت مساء أمس الأحد.

وسيكون التوقف بسبب أيام الفيفا وإقامة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم معسكره الإعدادي في مرحلته الثالثة الإعدادية لمنافسات كأس آسيا 2019 في الإمارات.

ويتصدر فريق الهلال الترتيب بسبع وعشرين نقطة وسط منافسة من صاحبي المركز الثاني والثالث النصر والأهلي، فيما يقبع الاتحاد في المركز السادس عشر والأخير بنقطتين وفي المركز الخامس عشر فريق أحد بست نقاط.



وستستأنف المباريات بالجولة العاشرة أيام 22 ، 23 ، 24 ، 25.