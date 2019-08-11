كأول مسافر دولي في تاريخه.. "مطار جدة الجديد" يستقبل حاجًا قطريًا

وصل عبر رحلة السعودية القادمة من أبوظبي

شهد مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد يوم أمس، وصول أول راكب دولي في تاريخ المطار الجديد، وهو حاجٌ قطري وصل عبر رحلة الخطوط السعودية القادمة من مطار أبوظبي في دولة الإمارات.

ووفقًا لانفراد سابق لصحيفة "سبق"، يشغل مطار الملك عبدالعزيز الجديد حاليًا وجهات خليجية محدودة كمسقط وأبوظبي والبحرين، وذلك ضمن خطط التشغيل التدريجي المحدود للمطار.

يُذكر أن التشغيل الحالي للصالة "رقم 1" يتم تدريجيًا بنظام الموجات، بهدف إضافة عددٍ من الوجهات تدريجيًا، على شكل دفعات.