ماذا يحصل عند المشي 10000 خطوة في اليوم.. مختص يجيب

يجب أن يطابق الثقل على القلب والمفاصل والعمود الفقري هذا الرقم يومياً

علّق يفغيني شوفاكين؛ مدرب الجري والإعداد الوظيفي، على التوصية الشائعة بضرورة المشي 10000 خطوة في اليوم.، لافتا إلى أن "10000 خطوة أو نحو 7.6 - 7.8 كيلو متر، يبدو رقماً جيداً، ولكن لم يثبت علمياً، فقد يكون لشخص ما -وفقاً لحالته الصحية- صغيراً جداً، ولشخص آخر كبيراً جداً.

وأضاف شوفاكين؛ في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، يجب أن يكون الثقل على القلب والمفاصل والعمود الفقري مطابقاً تقريباً لـ 5000 خطوة في اليوم، أي نحو 40 دقيقة مشياً، 20 دقيقة في الصباح و20 في المساء، وعند عدم وجود مرض ما يمنع ذلك، يصبح تحقيق هذا الرقم سهلاً جداً".

ووفقاً له، كما نقلت "روسيا اليوم"، من الممكن ومن الضروري زيادة الثقل إلى 5000 خطوة: لأن وضعية الجلوس، هي وضعية غير طبيعية للإنسان. والمشي، نشاط بسيط وفي متناول الجميع، يساعد على تخفيض مستوى ضغط الدم، وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. كما يسمح بحرق سعرات حرارية كثيرة، خاصة في حالة المشي السريع.

وتابع، من المفيد ممارسة الطريقة الاسكندنافية في المشي، التي تتضمن عمل عضلات اليدين والظهر وتقلل من الضغط على المفاصل، لأن الإنسان أثناء المشي يعتمد على العصي.

ويقول، "ولكن إذا كان الشخص لا يرغب في المشي كثيراً، فلا ضرر من ذلك، لأن بإمكانه اختيار نوع النشاط البدني الذي يعجبه، مثل تمارين اللياقة البدنية، السباحة، ركوب الدراجات".