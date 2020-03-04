كلية الاتصالات بالرياض تنظّم محاضرة للتوعية بخطورة فيروس كورونا

حول أعراضه وطرق الوقاية منه وتاريخ نشأته وكيف انتشر

نظمت كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض ممثلة في إدارة السلامة المهنية، اليوم، بالتعاون مع وزارة الصحة ممثلة في مستشفى اليمامة بالرياض؛ محاضرة عن "فيروس كورونا Covid-19: أعراضه وطرق الوقاية منه"، قدمها الدكتور محمد بن عبدالفتاح العنزي استشاري تقويم الأسنان بمستشفى اليمامة بالرياض.



وتناولت المحاضرة التي أقيمت على مسرح الكلية وشهدت حضورًا كبيرًا من المتدربين والمدربين والإداريين، يتقدمهم وكيلا الكلية إبراهيم الحناكي لخدمات المتدربين، والمهندس عبدالهادي المحمدي للتدريب؛ التعريف بفيروس كورونا وتاريخ نشأته وكيف انتشر، وكيفية التعامل مع المرض في حال الإصابة به، وكذلك كيفية التعامل مع المريض المصاب بالفيروس وطرق الوقاية منه، ومنها التأكيد على أهمية العناية بالنظافة الشخصية والاهتمام بغسل اليدين بصفة مستمرة، والمزيد من المعلومات والنصائح عنه.



وأشار الدكتور العنزي أن المحاضرة تهدف إلى رفع الوعي الصحي لدى العاملين والطلاب للوقاية والحد من انتشار covid-19. مؤكدًا أنها تأتي كثمرة للتعاون بين وزارة الصحة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتثقيف العاملين.