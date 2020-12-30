بريطانيا تُقر استخدام لقاح أكسفورد المضاد لكورونا

أقرت الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء، لقاح أوكسفورد- أسترازينيكا، ضد فيروس كورونا المستجد، الذي طوّرته جامعة أوكسفورد وشركة أسترازينيكا.
وذكرت السلطات الصحية البريطانية أن لقاح أوكسفورد- أسترازينيكا، سيقدم أولًا للفئات الأكثر عُرضة للإصابة.
وقال وزير الصحة البريطاني: إن التطعيم بلقاح أسترازينيكا يجري على جرعتين يفصل بينهما 12 أسبوعًا.بريطانيا فيروس كورنا الجديد
وزير الصحة البريطاني: اللقاح هو طريقنا للخروج من أزمة الوباء
أقرت الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء، لقاح أوكسفورد- أسترازينيكا، ضد فيروس كورونا المستجد، الذي طوّرته جامعة أوكسفورد وشركة أسترازينيكا.
وذكرت السلطات الصحية البريطانية أن لقاح أوكسفورد- أسترازينيكا، سيقدم أولًا للفئات الأكثر عُرضة للإصابة.
وقال وزير الصحة البريطاني: إن التطعيم بلقاح أسترازينيكا يجري على جرعتين يفصل بينهما 12 أسبوعًا.