بريطانيا تُقر استخدام لقاح أكسفورد المضاد لكورونا

وزير الصحة البريطاني: اللقاح هو طريقنا للخروج من أزمة الوباء

أقرت الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء، لقاح أوكسفورد- أسترازينيكا، ضد فيروس كورونا المستجد، الذي طوّرته جامعة أوكسفورد وشركة أسترازينيكا.

وذكرت السلطات الصحية البريطانية أن لقاح أوكسفورد- أسترازينيكا، سيقدم أولًا للفئات الأكثر عُرضة للإصابة.

وقال وزير الصحة البريطاني: إن التطعيم بلقاح أسترازينيكا يجري على جرعتين يفصل بينهما 12 أسبوعًا.

بريطانيا فيروس كورنا الجديد

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30 ديسمبر 2020 - 15 جمادى الأول 1442 10:13 AM

وزير الصحة البريطاني: اللقاح هو طريقنا للخروج من أزمة الوباء

بريطانيا تُقر استخدام لقاح أكسفورد المضاد لكورونا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أقرت الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء، لقاح أوكسفورد- أسترازينيكا، ضد فيروس كورونا المستجد، الذي طوّرته جامعة أوكسفورد وشركة أسترازينيكا.

وذكرت السلطات الصحية البريطانية أن لقاح أوكسفورد- أسترازينيكا، سيقدم أولًا للفئات الأكثر عُرضة للإصابة.

وقال وزير الصحة البريطاني: إن التطعيم بلقاح أسترازينيكا يجري على جرعتين يفصل بينهما 12 أسبوعًا.

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بريطانيا فيروس كورنا الجديد

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