"تعليم الطائف" تلغي الطابور الصباحي ليوم غد

نظرًا لما تشهده المحافظة من انخفاض شديد بدرجات الحرارة

أوضح متحدث ‫تعليم الطائف عواض الخديدي أنه نظرًا لما تشهده المحافظة من انخفاض شديد في درجات الحرارة، فقد وجّه المدير العام للتعليم قادة وقائدات المدارس باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطلبة من البرودة الشديدة، وإلغاء الاصطفاف الصباحي ليوم غد الأحد، وإدخالهم الفصول الدراسية مباشرة.

ويأتي توجيه مدير التعليم بمحافظة الطائف، الدكتور طلال اللهيبي، حرصًا منه على سلامة الطلاب والطالبات؛ وذلك بعد موجة برد قارس، تشهدها المحافظة ومراكزها، وصلت لدرجات متدنية.