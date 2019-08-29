"القصبي" يعتمد صرف 14 مليون ريال مكافأة لموظفي أمانة العاصمة المقدسة

تشجيعاً لهم بعد تحقيق ثاني أعلى إيرادات بلدية على مستوى المملكة

اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي صرف مكافأة لموظفي أمانة العاصمة المقدسة بمبلغ 14 مليون ريال تحفيزاً وتشجيعاً لهم على تحقيق ثاني أعلى إيرادات بلدية على مستوى المملكة العربية السعودية.

وفي التفاصيل، كتبت أمانة العاصمة المقدسة عبر حسابها الرسمي بتويتر: "معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي يعتمد صرف مكافأة لموظفي #أمانة_العاصمة_المقدسة بمبلغ 14 مليون ريال تحفيزاً وتشجيعاً لهم على تحقيق ثاني أعلى إيرادات بلدية على مستوى المملكة العربية السعودية.

82

29 أغسطس 2019 - 28 ذو الحجة 1440 11:42 PM

تشجيعاً لهم بعد تحقيق ثاني أعلى إيرادات بلدية على مستوى المملكة

"القصبي" يعتمد صرف 14 مليون ريال مكافأة لموظفي أمانة العاصمة المقدسة

هادي العصيمي

مكة المكرمة

8 9,521

اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي صرف مكافأة لموظفي أمانة العاصمة المقدسة بمبلغ 14 مليون ريال تحفيزاً وتشجيعاً لهم على تحقيق ثاني أعلى إيرادات بلدية على مستوى المملكة العربية السعودية.

وفي التفاصيل، كتبت أمانة العاصمة المقدسة عبر حسابها الرسمي بتويتر: "معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي يعتمد صرف مكافأة لموظفي #أمانة_العاصمة_المقدسة بمبلغ 14 مليون ريال تحفيزاً وتشجيعاً لهم على تحقيق ثاني أعلى إيرادات بلدية على مستوى المملكة العربية السعودية.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019