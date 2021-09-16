برعاية الملك.. عشرينية "إنسان" تتهيأ لتكريم الرواد وتنظيم المؤتمر الثالث

تقوم على 40 ألف يتيم وأرملة مقدمة لهم الخدمات في الرياض ومحافظاتها

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- تنظم الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، عشرينية إنسان بمناسبة مرور عشرين عامًا على تأسيس الجمعية خلال الفترة من 12- 14 أكتوبر 2021 في فندق ماريوت رافال بالرياض، والتي ستتضمن احتفالية لتكريم الرواد وكبار الداعمين، إضافة لتنظيم المؤتمر السعودي الثالث لرعاية الأيتام والمعرض المصاحب لعرض أفضل التجارب والممارسات في مجال الخدمات المقدمة للأيتام، وتنظيم حفل الزواج الجماعي الخامس وملتقى "هاكثون" إنسان للابتكار.

وأعرب أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الجمعية، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله ورعاه- على رعايته الكريمة التي تبرز ما تَحقق من نجاح في مجال رعاية الأيتام؛ حيث ترعى "إنسان" حاليًا ما يزيد على أربعين ألف يتيم ويتيمة وأرملة تقدم لهم الخدمة والرعاية التنموية بمحافظات منطقة الرياض.

من جانبه، قال نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس الإدارة الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، رئيس اللجنة التنفيذية بالجمعية: إنه منذ أن أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله ورعاه- عن بدء انطلاق أعمال الجمعية في 1420هـ، وحتى تسليم قيادتها للأمراء الذين تتابعوا على قيادتها، وهي تحظى برعايته ومتابعته لنشاطاتها، وخاصة فيما يتعلق بخدمة اليتيم؛ حتى تُحقق لها تلك المكانة المرموقة على خريطة العمل الخيري في المملكة.

بدوره، أوضح الدكتور عبدالرحمن السويلم عضو مجلس الإدارة- نائب رئيس اللجنة التنفيذية، قائلًا: "عشرون عامًا من العطاء والتميز في مسيرة أول جمعية خيرية متخصصة في مجال رعاية الأيتام بالمملكة، والتي كان لها شرف التأسيس والانطلاقة على يدي رجل العطاء والإحسان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله ورعاه- حتى أصبحت بيت خبرة في مجال رعاية الأيتام، من خلال سجل النجاحات المتوالية، وأيضًا العديد من الجوائز والشهادات التي حصلت عليها والتي تؤكد ريادتها وتميزها، وسيتم الكشف عن تفاصيل العشرينية في مؤتمر صحفي يقام الاثنين المقبل بتاريخ 27/ 9/ 2021م بمقر نادي إنسان الاجتماعي بحي المربع.