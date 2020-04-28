مصر.. وفاة أول صحفي بفيروس "كورونا"

أعلنت نقابة الصحفيين في مصر وفاة أول صحفي أصيب بفيروس "كورونا" القاتل، بمستشفى حميات إمبابة، بعد محاولات كبيرة لمساعدته في الشفاء من المرض.

وقال عضو مجلس نقابة الصحفيين رئيس لجنتي الرعاية الاجتماعية والصحية أيمن عبدالمجيد: إن "الزميل الراحل شعر بأعراض الإصابة بفيروس "كورونا"، وتم التواصل من خلال رئيس لجنة الرعاية ونقيب الصحفيين ضياء رشوان مع غرفة مجلس الوزراء، وتم احتجازه بمستشفى حميات إمبابة".

وأشار إلى أنه خلال فترة الاحتجاز بمستشفى حميات إمبابة، أجريت له ثلاث مسحات، الأولى والثانية، لم تظهر إذا كانت سلبية أو إيجابية، والمسحة الثالثة أظهرت إيجابية الإصابة، وتم نقله إلى مستشفى العجوزة، حيث وُضع على جهاز تنفس.

وتابع "عبدالمجيد": "قمت بالتواصل مع الجهات الرسمية؛ لإجراء مسحات لأسرته، وشقيقه "عباس" المخالط له في التنقلات، وللأسف أظهرت المسحات إصابة ثلاثة من أطفاله الأربعة".

وشدد "عبدالمجيد" على أن لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية، تتواصل بشكل لحظي؛ لمتابعة حالة الأبناء، ودعم أسرته".