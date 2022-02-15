وزير البيئة يوقّع اتفاقيتين لرفع كفاءة وترشيد استهلاك المياه

في إطار العمل على تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه

وقَّع وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اليوم، عقد تقديم خدمات استشارية لدعم استراتيجية رفع كفاءة وترشيد استهلاك المياه، مع إحدى الشركات المتخصصة.

ويهدف المشروع إلى رسم خارطة سَيْر المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه "مائي"، ووضع استراتيجيته، وبناء قدراته التشغيلية، إضافة إلى تقديم خدمات الدعم الاستشاري، وتحديد منهجية تنفيذ المبادرات المستهدفة؛ للإسهام في الحفاظ على الثروة المائية.

كما وقَّع "الفضلي" عقد مشروع ترشيد استهلاك المياه في القطاع الحكومي، مع إحدى الشركات المتخصصة؛ لدراسة بيانات استهلاك المياه للجهات الحكومية وتقديم الحلول المناسبة لترشيد استخدامها.

فيما يهدف المشروع إلى الإسهام في الحفاظ على استدامة المياه بالمملكة، بما يتوافق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه ورؤية المملكة 2030، وتطبيق حلول الترشيد على كبار المستهلكين أولاً، إضافة إلى تحقيق أكبر خفض في استهلاك المياه بأقل المخاطر والتكاليف، ورفع مستوى الوعي ونشر ثقافة الترشيد.

يُذكر أن المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه تأسس بموجب قرار مجلس الوزراء، ويعنى بوضع برامج وطنية لكفاءة وترشيد المياه، وتحديد المؤشرات والأهداف، ووضع الخطط والسياسات المتعلقة بذلك مع متابعة تنفيذ الخطوات اللازمة لتحقيقها مع الجهات ذات العلاقة، والتحقق من نتائجها ومدى فاعليتها، وتشجيع ودعم الاستثمار والتمويل في المجالات التي تهدف إلى تحقيق كفاءة وترشيد المياه.