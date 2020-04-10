اتحاد رياضي يهدي الأطباء "درع القلب"

د ب أ: أهدى الاتحاد الإيطالي لكرة القدم درعاً رمزية "درع القلب"، للأطباء والمتطوعين والشرطة وموظفي الخدمات العامة، لاسيما وأن اكتمال الموسم غير مؤكد بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

وكتب الاتحاد الإيطالي في مقطع فيديو قصير نشر اليوم الجمعة على الموقع الإلكتروني للاتحاد: "فريق مثل هذا بحاجة للدعم والتقدير من البلد ككل".

ويشير "درع القلب" إلى لقب الدوري الإيطالي الذي يمكن ألا يتم تسليمه خاصة وأن الحكومة الإيطالية تنوي تمديد الحظر في البلاد حتى 3 مايو المقبل.

وذكر الاتحاد الإيطالي، أنه سيقوم بتسليم درع القلب عندما تنتهي الأزمة الصحية في حدث سيشهد مواجهة بين المنتخب الإيطالي ومجموعة مختارة من موظفي الخدمة المدنية.