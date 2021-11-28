بريطانيا تسجِّل 39,567 إصابة جديدة بفيروس كورونا و131 وفاة

إجمالي الإصابات 10,110,408 حالات والوفيات 144,724 شخصًا

سجَّلت بريطانيا 39,567 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و131 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان أمس إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 10,110,408، فيما بلغت حصيلة الوفيات 144,724.

بريطانيا فيروس كورونا الجديد

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28 نوفمبر 2021 - 23 ربيع الآخر 1443 01:23 AM

إجمالي الإصابات 10,110,408 حالات والوفيات 144,724 شخصًا

بريطانيا تسجِّل 39,567 إصابة جديدة بفيروس كورونا و131 وفاة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

لندن

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سجَّلت بريطانيا 39,567 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و131 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان أمس إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 10,110,408، فيما بلغت حصيلة الوفيات 144,724.

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بريطانيا فيروس كورونا الجديد

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