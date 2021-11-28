بريطانيا تسجِّل 39,567 إصابة جديدة بفيروس كورونا و131 وفاة

إجمالي الإصابات 10,110,408 حالات والوفيات 144,724 شخصًا

سجَّلت بريطانيا 39,567 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و131 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان أمس إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 10,110,408، فيما بلغت حصيلة الوفيات 144,724.