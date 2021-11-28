بريطانيا تسجِّل 39,567 إصابة جديدة بفيروس كورونا و131 وفاة

سجَّلت بريطانيا 39,567 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و131 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان أمس إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 10,110,408، فيما بلغت حصيلة الوفيات 144,724.
إجمالي الإصابات 10,110,408 حالات والوفيات 144,724 شخصًا
سجَّلت بريطانيا 39,567 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و131 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان أمس إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 10,110,408، فيما بلغت حصيلة الوفيات 144,724.