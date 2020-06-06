بآلية ثقيلة وبمهارة عالية.. مواطن ينقذ آخر في "مشارفة المخواة"

بعد أن جرفت السيول مركبته

أنقذ مواطن بـ"مجنزرة" من نوع "حفار هيدروليكي" محتجزًا جرفت السيول مركبته بقرية المشارفة في محافظة المخواة مساء اليوم السبت، وذلك بالدخول في السيل ومدّ ذراع الرافعة للمحتجز.

وروى التفاصيل لـ"سبق" المنقذ محمد محسن العُمري قائلاً: "جرفت سيول وادي راش في مشارفة المخواة مركبة بقيادة مواطن في عقده الخامس تقريبًا ، وحضر رجال الدفاع المدني، ولكن من الجهة المقابلة الذين يفصل بينهم وبين المحتجز السيل".

وأضاف: "ولأنني كنت قريبًا من الحدث فقد أحضرت الآلية التي أملكها (بوكلين)، وتمكنت من إنقاذه ولله الحمد سريعًا، وزاد السيل بعد ذلك بنسبة عالية".