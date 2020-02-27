36 يوماً وتنقضي مدة تنفيذ مشروع جسر المشاة بـ"شرائع مكة".. هل يتم؟!

مطالبات بسرعة إنجاز المشروع الذي أعلنت عنه الأمانة قبل أعوام وتعثر سابقاً

شهر وعدة أيّام وتنقضي المدة التي من المقرر أن ينتهي فيها مشروع جسر المشاة في شارع عمر قاضي 64 بالشرائع؛ إلا أن المشروع يسير الهوينا، ومن المتوقع أن يتجاوز المدة المحددة على لوحة المشروع.

المشروع المتعثر والذي استبشر به أهالي مخططات الشرائع، وأعلنت عن تنفيذه أمانة العاصمة المقدسة في مطلع عام 1437هـ تعثر عدة مرات، وتم الانتهاء من أساسات البرجين في كل مسار من شارع 64.

يُذكر أن مشروع جسر المشاة يقع في منطقة حيوية وكثيرة الحركة، ويسهم إلى حد كبير في القضاء على حوادث الدهس التي تقع على الطريق، ويحتوي على سلالم كهربائية.