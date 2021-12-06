189 ألفًا مصروفات خيرية لـ"جمعية الأفلاج" خلال نوفمبر ٢٠٢١

استفاد منها أكثر من 700 مستفيد

كشفت الإحصائية التي أظهرتها جمعية الأفلاج الخيرية، عن صرف 189 ألف ريال، استفاد منها أكثر من 700 مستفيد خلال نوفمبر من العام المالي الحالي 2021م.

وشملت المصرفات الشهرية: مشروع نسك لأداء العمل، ومشروع سقيا الماء، وتوزيع التمور، والمساعدات الطارئة، وسداد إيجار منازل بعض المستفيدين، ومشروع إحلال لكبار السن، وشراء أجهزة مختلفة للمستفيدين، وغيرها من المساعدات الاخرى التي قدمتها الجمعية لمستفيديها.

وتبادر "خيرية الأفلاج" دائماً بتلبية احتياجات مستفيديها البالغ عددهم 740 أسرة وتوفير مطالبهم، وتنفذ العديد من المشروعات الخيرية والبرامج التطويرية للوصول إلى الريادة في العمل الخيري المؤسسي لتحقيق التنمية المستدامة .