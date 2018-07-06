"تعليم الليث" يدعو 42 مرشحة لإجراء المقابلات الشخصية

دعت إدارة التعليم بمحافظة الليث ممثلة في قسم شؤون المعلمين، المعلمات المرشحات للتدريس بها للعام الدراسي ١٤٣٩هـ/ ١٤٤٠هـ ، والبالغ عددهن "٤٢" مرشحة، إلى مراجعتها اعتباراً من يوم الأحد المقبل ٢٤ / ١٠ / ١٤٣٩هـ إلى يوم الاثنين ٢٥ / ١٠ / ١٤٣٩هـ لإجراء المقابلات الشخصية لهن، واستكمال إجراءات ترشيحهن، وذلك بمقر مبنى الشؤون التعليمية للبنات رقم ( ١)، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهراً.
وأهاب المتحدث باسم تعليم الليث محمد بن ختيم المالكي بالمرشحات بضرورة الدخول على نظام المقابلات الشخصية لتسجيل موعد المقابلة؛ وذلك على الرابط: nt.gta.moe
وطالب المرشحات بإحضار الأوراق والمستندات المطلوبة؛ وهي كالتالي:
-ملفان علاقيان خضراء.
-(٣) صور من الهوية الوطنية مع الأصل للمطابقة.
-(٣) صور من وثيقة التخرج، مع الأصل للمطابقة.
-(٣) صور من السجل الأكاديمي مع الأصل للمطابقة.
-(٣) صور من الدبلوم التربوي لمن يحملن دبلومًا تربويًّا مع الأصل للمطابقة.
-معادلة الشهادة من الخدمة المدنية لمن هن متخرجات من خارج المملكة.
-إخلاء طرف أو قرار فصل أو إنهاء خدمة لمن سبق لهن العمل في القطاع الحكومي أو الخاص.
-الحساب البنكي (الآيبان) مصدق من البنك.
والمرشحات المطلوب مراجعتهن هن:
أماني صالح سالم الخزاعى - إنجليزي
أميمة محمد صديق عبدالله مليباري - إنجليزي
بشائر طلال بن علي الغامدى - إنجليزي
بشرى عبدالرحمن بن أحمد مليباري - إنجليزي
سعدية مثيب حمود الهذلي - إنجليزي
منى حمدي حامد الحربي - إنجليزي
نورة مشاري حمد الماضي - إنجليزي
إقبال أحمد بكر فلاتة - تربية اجتماعية ووطنية
إلهام عطية الله بن هلال السلمي- تربية اجتماعية ووطنية
إهداء عبدالوهاب بن عبدالعزيز غسال - تربية اجتماعية ووطنية
إيمان عيد بن مرشود السهلي- تربية اجتماعية ووطنية
جميلة سالم مرزوق الحربي- تربية اجتماعية ووطنية
سناء سعود بن عزيز المحمودي- تربية اجتماعية ووطنية
عبير ماطر بن مطر المجنوني- تربية اجتماعية ووطنية
منى حامد حمدان المطرفي- تربية اجتماعية ووطنية
نوال سعد بن عماش الحربي- تربية اجتماعية ووطنية
هدى حميد بخيت الصبحي - تربية اجتماعية ووطنية
أفراح معزم خلف السلمي - حاسب
رضية مصلي سعيد السلمي- حاسب
هناء صالح بن يوسف البطحي- حاسب
خلود عبدالعزيز إبراهيم رومي- دين
منيرة لافي عايض الحساني - دين
أبرار إبراهيم حامد الجهني- صعوبات تعلم
حفصة فواز بن سعد الشهيوين- صعوبات تعلم
أحلام محمد بن علي الغامدي- فكري
أمجاد محسن إبراهيم مصيخ- فكري
رجاء عبدالله بن مطلق الحربي- فكري
عائشه فايز علي الشهري - فكري
غادة مشعل عائض الحارثي- فكري
سعاد عبدالله حسن العمودي- فنية
أسرار محمد بن أحمد خيايا- كيمياء
أسماء عتيق صالح الغامدي- كيمياء
أشجان علي أحمد اليماني- كيمياء
أمل محمد بن عثمان العامودي- كيمياء
إيمان أحمد علي العيافي- كيمياء
حصة ناصر محمد الزهراني- كيمياء
رجاء أحمد بن مسفر الزهراني- كيمياء
سارة عايض محمد البقمي- كيمياء
نادية نامي ضيف الله الحصيني- كيمياء
هبة صالح بن سالم الحربي- كيمياء
رغد أحمد عليثة الأحمدي - نطق
نورة سعد منزل العروي- نطق.
لإجراء المقابلات الشخصية لهن واستكمال الإجراءات
دعت إدارة التعليم بمحافظة الليث ممثلة في قسم شؤون المعلمين، المعلمات المرشحات للتدريس بها للعام الدراسي ١٤٣٩هـ/ ١٤٤٠هـ ، والبالغ عددهن "٤٢" مرشحة، إلى مراجعتها اعتباراً من يوم الأحد المقبل ٢٤ / ١٠ / ١٤٣٩هـ إلى يوم الاثنين ٢٥ / ١٠ / ١٤٣٩هـ لإجراء المقابلات الشخصية لهن، واستكمال إجراءات ترشيحهن، وذلك بمقر مبنى الشؤون التعليمية للبنات رقم ( ١)، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهراً.
وأهاب المتحدث باسم تعليم الليث محمد بن ختيم المالكي بالمرشحات بضرورة الدخول على نظام المقابلات الشخصية لتسجيل موعد المقابلة؛ وذلك على الرابط: nt.gta.moe
وطالب المرشحات بإحضار الأوراق والمستندات المطلوبة؛ وهي كالتالي:
-ملفان علاقيان خضراء.
-(٣) صور من الهوية الوطنية مع الأصل للمطابقة.
-(٣) صور من وثيقة التخرج، مع الأصل للمطابقة.
-(٣) صور من السجل الأكاديمي مع الأصل للمطابقة.
-(٣) صور من الدبلوم التربوي لمن يحملن دبلومًا تربويًّا مع الأصل للمطابقة.
-معادلة الشهادة من الخدمة المدنية لمن هن متخرجات من خارج المملكة.
-إخلاء طرف أو قرار فصل أو إنهاء خدمة لمن سبق لهن العمل في القطاع الحكومي أو الخاص.
-الحساب البنكي (الآيبان) مصدق من البنك.
والمرشحات المطلوب مراجعتهن هن:
أماني صالح سالم الخزاعى - إنجليزي
أميمة محمد صديق عبدالله مليباري - إنجليزي
بشائر طلال بن علي الغامدى - إنجليزي
بشرى عبدالرحمن بن أحمد مليباري - إنجليزي
سعدية مثيب حمود الهذلي - إنجليزي
منى حمدي حامد الحربي - إنجليزي
نورة مشاري حمد الماضي - إنجليزي
إقبال أحمد بكر فلاتة - تربية اجتماعية ووطنية
إلهام عطية الله بن هلال السلمي- تربية اجتماعية ووطنية
إهداء عبدالوهاب بن عبدالعزيز غسال - تربية اجتماعية ووطنية
إيمان عيد بن مرشود السهلي- تربية اجتماعية ووطنية
جميلة سالم مرزوق الحربي- تربية اجتماعية ووطنية
سناء سعود بن عزيز المحمودي- تربية اجتماعية ووطنية
عبير ماطر بن مطر المجنوني- تربية اجتماعية ووطنية
منى حامد حمدان المطرفي- تربية اجتماعية ووطنية
نوال سعد بن عماش الحربي- تربية اجتماعية ووطنية
هدى حميد بخيت الصبحي - تربية اجتماعية ووطنية
أفراح معزم خلف السلمي - حاسب
رضية مصلي سعيد السلمي- حاسب
هناء صالح بن يوسف البطحي- حاسب
خلود عبدالعزيز إبراهيم رومي- دين
منيرة لافي عايض الحساني - دين
أبرار إبراهيم حامد الجهني- صعوبات تعلم
حفصة فواز بن سعد الشهيوين- صعوبات تعلم
أحلام محمد بن علي الغامدي- فكري
أمجاد محسن إبراهيم مصيخ- فكري
رجاء عبدالله بن مطلق الحربي- فكري
عائشه فايز علي الشهري - فكري
غادة مشعل عائض الحارثي- فكري
سعاد عبدالله حسن العمودي- فنية
أسرار محمد بن أحمد خيايا- كيمياء
أسماء عتيق صالح الغامدي- كيمياء
أشجان علي أحمد اليماني- كيمياء
أمل محمد بن عثمان العامودي- كيمياء
إيمان أحمد علي العيافي- كيمياء
حصة ناصر محمد الزهراني- كيمياء
رجاء أحمد بن مسفر الزهراني- كيمياء
سارة عايض محمد البقمي- كيمياء
نادية نامي ضيف الله الحصيني- كيمياء
هبة صالح بن سالم الحربي- كيمياء
رغد أحمد عليثة الأحمدي - نطق
نورة سعد منزل العروي- نطق.