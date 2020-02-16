تدخل عاجل ينهي معاناة مريضة من انسداد في الأمعاء بالمدينة المنوّرة

جراحة أجراها فريق مختص بمستشفى أُُحد .. حصوة مرارية انتقلت للأمعاء

أسهم فريق طبي بمستشفى أُحد بالمدينة المنوّرة، في إنهاء معاناة مريضة تعاني انسداداً في الأمعاء الدقيقة، حيث تبيّن بعد إجراء الفحوص وعمل الأشعة اللازمة وجود حصوة مرارية انتقلت للأمعاء نتيجة وجود فتحة ناسور بين الجزء الثاني من الاثني عشر والمرارة، وتسبّبت في أعراض الانسداد.

وقرّر الفريق الطبي بعد ذلك إجراء تدخل جراحي عاجل عن طريق استكشاف البطن، حيث استخرجوا الحصوة المسبّبة للانسداد المعوي، وتماثلت المريضة للشفاء وخرجت بصحة جيدة -ولله الحمد-.