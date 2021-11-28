تمتلك حسابًا سريًا في فيسبوك.. الملكة إليزابيث لا ترد هاتفيًا إلا على شخصين فقط

الخبير الملكي: الملكة لديها هاتف "سامسونغ" مليء بـ"التشفيرات المضادة للقرصنة"

قال الخبير الملكي جوناثان ساكردوتي، إن الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، لا ترد على المكالمات الواردة إليها إلا من شخصين فقط.

وذكر "ساكردوتي"، وفقاً لشبكة "فوكس نيوز" الأميركية: "يقال إن الشخصين اللذين ترد الملكة إليزابيث على مكالماتهما هما ابنتها الأميرة آن ومدرب ركوب الخيل الخاص بها جون وارين. لذلك يبدو أنهما بإمكانهما الوصول إلى الملكة في أي وقت ومن أي مكان في العالم. فإذا اتصلا بها في أي وقت، فإنها ترد".

وكشف الخبير الملكي، أيضاً عن أن الملكة لديها هاتف "سامسونغ" مليء بـ"التشفيرات المضادة للقرصنة".

وسبق أن كشف مصدر ملكي، أن الملكة تمتلك حساباً سرياً على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مؤكداً أن قائمة أصدقائها على الموقع غير معروفة لأي شخص خارج القصر الملكي.

وأشار المصدر إلى أن الملكة تدربت على تصفح "فيسبوك" على يد حفيدها الأمير بيتر فيليبس وأخته زارا.

وأضاف المصدر الملكي أن من ضمن مهام أنغيلا كيلي، المساعدة الشخصية للملكة، هو إبقاء هاتفها الذكي مشحوناً طوال الوقت، رغم أنها لا تحب اصطحابه معها في الأماكن العامة.

وأثيرت مخاوف بشأن صحة الملكة الشهر الماضي، عندما أمضت ليلة في أحد مستشفيات لندن بعد إدخالها لإجراء فحوصات طبية.

وفي أواخر أكتوبر، قال مسؤولو القصر إن الأطباء أمروا الملكة بالراحة لمدة أسبوعين، والقيام فقط بمهام خفيفة.

وتزايدت المخاوف بشأن صحة الملكة مؤخراً بعد أن ألغت عدداً من الارتباطات، تضمنت عدم حضور مراسم إحياء يوم ذكرى ضحايا الحروب السنوية للمرة الأولى منذ 22 عاماً بسبب إصابة في الظهر.

وقال قصر باكنغهام إنها اتخذت قرارها بعدم حضور الحدث «بأسف شديد»، وشعرت بخيبة أمل بسبب ذلك.

وأصرت مصادر مقربة من الملكة الآن على أنها تشعر بتحسن وتخطط للسفر إلى منزلها في نورفولك يوم الجمعة 17 ديسمبر، وفقاً لصحيفة "ميرور".

وقال مصدر للصحيفة إن الملكة أخبرت عائلتها أنها تشعر بتحسن كبير في الآونة الأخيرة، وتتطلع بشدة للترحيب بهم في عيد الميلاد.