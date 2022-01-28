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تقل 75 سائحاً.. والرحلات من "شارل ديجول" كل أحد تزامن "فعاليات الشتاء"

شاهد.. لحظة وصول أول رحلة جوية مباشرة إلى مطار العلا قادمة من باريس

حطت، مساء أمس الـخميس، في مطار العلا الدولي في المملكة العربية السعودية، أول رحلة ركاب جوية مباشرة قادمة من باريس؛ حملت على متنها 75 سائحاً فرنسياً.



وأقلعت الرحلة التي استغرقت خمس ساعات فقط، من مطار شارل ديغول (CDG) الدولي لتصل إلى مطار العلا الدولي عند تمام الساعة 10:30 مساءً، حيث كان في استقبالها عبدالوهاب بخاري، مدير مطار العلا الدولي إلى جانب عدد من المسؤولين.



وضمت قائمة الضيوف القادمين على متن الرحلة الافتتاحية للخطوط الجوية السعودية عدداً من المسؤولين من طيران "السعودية" والهيئة الملكية لمحافظة العلا بمن فيهم فيليب جونز، رئيس إدارة الوجهة السياحية والتسويق بالهيئة الملكية لمحافظة العلا، وجيرارد ميستراليت، الرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية لتطوير العلا إلى جانب شخصيات محلية أخرى.



وسيتاح للزوار القادمين من فرنسا -بمن فيهم لاعب قفز الفروسية الاستعراضي، الفرنسي بيير دوران- والذي كان من بين المتواجدين على متن الرحلة- حضور العديد من الفعاليات المنظمة في العلا حالياً كجزء من موسم شتاء طنطور، بما في ذلك بطولات وفعاليات الفروسية الحماسية.



ويأتي إطلاق الرحلة المباشرة من باريس بالتزامن مع موسم فعاليات الشتاء في المدينة التاريخية العلا؛ حيث سيتاح للزوار الفرنسيين استكشاف العلا الساحرة والمشاركة في واحدة من العديد من الفعاليات الفنية والموسيقية والثقافية القائمة.



وتنطلق الرحلات المباشرة إلى العلا من مطار باريس شارل ديجول كل يوم أحد من 30 يناير إلى 27 مارس.

