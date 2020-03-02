أسعار النفط ترتفع بنسبة 3.91%

برنت بلغ 51.61 دولارًا أمريكيًّا

صعد سعر برميل نفط خام القياس العالمي (برنت)، اليوم، بمقدار 1.94 بنسًا أو بنسبة 3.91% إلى 51.61 دولارًا أمريكيًّا.

وارتفع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة اليوم بمقدار 1.62 بنسًا أو بنسبة 3.62% إلى 46.38 دولارًا أمريكيًّا.

أسعار النفط النفط

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02 مارس 2020 - 7 رجب 1441 11:54 AM

برنت بلغ 51.61 دولارًا أمريكيًّا

أسعار النفط ترتفع بنسبة 3.91%

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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صعد سعر برميل نفط خام القياس العالمي (برنت)، اليوم، بمقدار 1.94 بنسًا أو بنسبة 3.91% إلى 51.61 دولارًا أمريكيًّا.

وارتفع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة اليوم بمقدار 1.62 بنسًا أو بنسبة 3.62% إلى 46.38 دولارًا أمريكيًّا.

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