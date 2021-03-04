أمريكا تسجل 65,424 إصابة جديدة و 1,947 حالة وفاة بكورونا

إجمالي الإصابات بلغ 28,580,198 والوفيات 517,224 شخصًا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 65,424 إصابة مؤكدة و 1,947 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.



ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 28,580,198 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 517,224 وفاة.