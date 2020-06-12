إندونيسيا تسجل 1111 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع الحصيلة الإجمالية إلى 36406 حالات

سجلت إندونيسيا 1111 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد إلى جانب 48 حالة وفاة؛ مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 36406 والوفيات إلى 2048.

وذكرت وزارة الصحة الإندونيسية اليوم، أن 577 مريضًا آخرين تعافوا من مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس؛ وبذلك يصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 13213.