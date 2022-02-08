"لحظات العلا".. فعاليات عالمية متنوعة على أرض الحضارات

تهدف لأن تكون المحافظة إحدى أهم الوجهات السياحية العالمية

أطلقت الهيئة الملكية لمحافظة العلا فعالياتها للموسم الحالي تحت عنوان "لحظات العلا"، تضمنت العديد من الأنشطة المختلفة والمتنوعة، وتهدف إلى رفع مستوى القطاع السياحي في محافظة العلا بأن تكون إحدى أهم الوجهات السياحية العالمية، لا سيما أنها تمتلك حضارات متعاقبة منذ آلاف السنين وتمتاز بطبيعتها الخلابة وجلاميدها الفنية وواحاتها الخضراء، إلى جانب العمق الثقافي والتاريخي.



ويأتي تنظيم الهيئة فعاليات الموسم الحالي تحت شعار "لحظات العلا" بمزيج من الأنشطة المتنوعة، منها إقامة النسخة الثانية من بطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء في 11 و12 فبراير 2022.

وتأتي بطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء بتنظيم من الهيئة الملكية لمحافظة العلا والاتحاد السعودي للبولو، حيث سيتمكن عشاق ومحبو لعبة البولو ومحبو الخيول من الاستمتاع بمشاهدة البطولة التي يتنافس فيها أربعة فرق، ويقود كل فريق منها أحد أربعة لاعبين دوليين من فريق لادولفينا الشهير، وسيكون المشاركون مزيجًا من اللاعبين المحترفين من لاعبي البولو السعوديين والدوليين، ويمكن لعشاق اللعبة الذين لم يتمكنوا من الحضور لمشاهدة اللعبة متابعة اللقاءات المثيرة على قناة اليوتيوب الخاصة بلحظات العلا.



ويتزامن انطلاق مهرجان فنون العلا في يوم 11 فبراير مع الافتتاح العام لمعرض صحراء X العلا 2022 تحت مسمى "سراب"، الذي يستمر حتى 30 مارس 2022م، ويجمع محبي الفن من جميع أنحاء العالم، وهو متخصص بالفنون المحاكية للطبيعة ويقام بشكل دوري في العلا، ويستوحي أفكاره من السراب والواحات المتأصلة في تاريخ الصحراء وثقافتها، بمشاركة خمسة عشر فنانًا بأعمال جديدة، تتناول الأحلام والتمويه والخيال والاختفاء والاستخراج والوهم والأسطورة، وستكون الزيارة مجانية ومتاحة للجميع.



كما يتزامن انطلاق المهرجان مع افتتاح معرض الفن المعاصر الذي يقام تحت عنوان "ما يبقى في الأعماق" لمقتنية الأعمال الفنية السعودية بسمة السليمان، ويجمع أعمالًا من العقدين الماضيين لبعض أهم الفنانين في المملكة العربية السعودية، ويعد المعرض هو الأول في سلسلة المعارض التي ستقام في العلا للاحتفال بإرث رواد الأعمال الفنية الذين قادوا مسيرة الفنون السعودية بالمملكة.

وتستضيف العلا ضمن مهرجانها النسخة الأولى من المعرض العالمي "كورتونا أون ذا موف" بمشاركة 19 مصوراً من المملكة ودول العالم والتعاون مع المهرجان الإيطالي للتصوير الوثائقي، تحت عنوان "المضي للأمام"، حيث يقدم عرضاً لأحدث أعمال التصوير الفوتوغرافي للمصورين على جدران وساحات المكان، مما يوفر حكايا بصرية ممتعة تجذب أنظار الزوار ويستمر حتى 31 مارس 2022م.



ويُعرف معرض "كورتونا أون ذا موف" عالمياً بتركيزه على القصص البصرية المرتبطة بالبشر والاحتفال بالإبداع من خلال الصور، وقد تم اختيار مقر إقامة المعرض في العلا للتركيز على فكرة مرور الزمن على الصعيد الشخصي والعالمي والبيئي، وستتطرق الأعمال إلى موضوعات العائلة والصداقة والذاكرة والتغيير والمستقبل.



ويتضمن مهرجان العلا معرض "إعادة إحياء الواحة" -الذي تستمر فعالياته حتى 31 مارس 2022م- أبحاث الفنانين والأعمال التي قاموا بتنفيذها خلال إقامة العلا الفنية الأولى, ويدعو المعرض -الذي يقع وسط بستان النخيل في مبيتي العلا- إلى الانغماس في سحر واحة العلا الثقافية واكتشاف آفاق جديدة لهذه المناظر الطبيعية التاريخية.



فيما يستضيف مهرجان العلا للفنون المسرحية -الذي يقام خلال المدة من 13 فبراير إلى 22 فبراير 2022- الزوار والسكان المحليين، وذلك على طرق قرية الجديدة بالعلا ليستمتعوا بمشاهدة المزيج الفني للفنانين العالميين والمحليين، حيث ستقام عروض حية لمدة عشرة أيام من الساعة 6 مساءً حتى منتصف الليل، وتشتمل على عروض بهلوانية، ومسرح شوارع، وشعر، وعرض الرسم على الرمال للفنانة السعودية آلاء يحيى، لتعرض فناً يروي قصة تاريخ العلا، إلى جانب عرض حي للخط العربي للفنان شاكر كشغري، إضافة إلى الفنان ضياء رامبو الذي سيبتكر كل ليلة فنًا جديدًا يعرض أسلوبه الفريد ويمزج بين فن وثقافة الكتابة على الجدران (الجرافيتي) مع لمسة سعودية خاصة به.



وسيستمع زوار المهرجان بأكثر من 15 تجربة طعام جديدة من طعام المزرعة، في مطعم أنيق في الواحة إلى تناول طعام شهي على قمم الجبال مع إطلالات مذهلة على العلا، إلى جانب تجارب المغامرات الجديدة، مثل حبل (الزيبلاين) الجديد و(الهليكوبتر) والانزلاق على الجبال وتجربة (فيا فيراتا) و(هاموك) الوادي.