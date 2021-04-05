"الأرصاد" تبشر: سحب ممطرة على "الشمالية وحائل والجوف" وتمتد للرياض

تبدأ الأربعاء بالمناطق الثلاث وتتواصل من الخميس إلى السبت بالشرقية والقصيم

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على "الحدود الشمالية، حائل والجوف"، الأربعاء.

وقال المركز: الحالة سيمتد تأثيرها على شمال المنطقة الشرقية والقصيم وأجزاء من منطقة الرياض من الخميس إلى السبت.