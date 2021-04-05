"الأرصاد" تبشر: سحب ممطرة على "الشمالية وحائل والجوف" وتمتد للرياض

تبدأ الأربعاء بالمناطق الثلاث وتتواصل من الخميس إلى السبت بالشرقية والقصيم

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على "الحدود الشمالية، حائل والجوف"، الأربعاء.

وقال المركز: الحالة سيمتد تأثيرها على شمال المنطقة الشرقية والقصيم وأجزاء من منطقة الرياض من الخميس إلى السبت.

المركز الوطني للأرصاد السحب الرعدية

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05 إبريل 2021 - 23 شعبان 1442 04:26 PM

تبدأ الأربعاء بالمناطق الثلاث وتتواصل من الخميس إلى السبت بالشرقية والقصيم

"الأرصاد" تبشر: سحب ممطرة على "الشمالية وحائل والجوف" وتمتد للرياض

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على "الحدود الشمالية، حائل والجوف"، الأربعاء.

وقال المركز: الحالة سيمتد تأثيرها على شمال المنطقة الشرقية والقصيم وأجزاء من منطقة الرياض من الخميس إلى السبت.

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