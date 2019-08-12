أمطار متوسطة إلى غزيرة على العاصمة المقدسة.. الآن

المركز الوطني للعمليات الأمنية يدعو إلى توخّي الحذر

أفاد الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية 911 بوزارة الداخلية في "تويتر"؛ بهطول أمطار متوسطة إلى شبه غزيرة، الآن، على أجزاء متفرقة على العاصمة المقدسة.



ودعا مرتادي الطرق إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.