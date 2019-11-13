بقرار وزير الصحة.. استمرار "المؤنس" مديرًا لـ"صحة الطائف"

خلال الشهرين القادمين لمصلحة العمل

قرر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، استمرار الصيدلي صالح بن سعد المؤنس، مديرًا لـ"صحة الطائف" خلال الشهرين القادمين لمصلحة العمل.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي لـ"صحة الطائف" عبدالهادي الربيعي، عبر حسابه على "تويتر".

وكان "المؤنس" قد تقدم الأسبوع الماضي بطلب الإعفاء نظرًا لظروفه.