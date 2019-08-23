اكتفيا بهدفَيْ الشوط الأول وسلبية الثاني.. التعاون والحزم يتعادلان

ضمن مواجهات الجولة الأولى لدوري محمد بن سلمان للمحترفين

سيطر التعادل الإيجابي على مواجهة فريق التعاون بنظيره الحزم بهدف لكل منهما، وذلك في مستهل مشوار الفريقين في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة بريدة.

ظهر التفوق الحزماوي مبكرًا على خصمه التعاون، وذلك بسيطرته على منطقة المناورة حتى الدقيقة الـ34 عندما تقدم منصور حمزي بكرة للحزم من الجهة اليمنى، ثم مررها لزميله المنطلق مسعود بخيت، وقدمها عرضية داخل خط الستة، حولها المدافع ياسين برناوي داخل شباك فريقه مهديًا الحزم هدف الأسبقية.

وعند الدقيقة الرابعة من الوقت الإضافي للشوط الأول تمكن هيلدون من تسجيل هدف التعادل بكرة حرة مباشرة، لم يتمكن مليك عسلة من إنقاذها؛ لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

بدأ الشوط الثاني، وانحصر الأداء في وسط الميدان مع ظهور الضعف اللياقي لعناصر الفريقين؛ كون المواجهة تأتي في مستهل الموسم الجديد.

وكاد عبدالمجيد السواط يسجل هدفًا آخر لفريق التعاون عند الدقيقة الـ79، لكنه تعرض لإعاقة خارج منطقة الجزاء، ونال ركلة حرة مباشرة، تقدم لها ساندرو ايمانويل، سددها، وعادت من الساتر الدفاعي.

واستمر التعادل الإيجابي بهدف لمثله حتى أطلق حكم المواجهة صفارته معلنًا نهاية اللقاء. وبهذه النتيجة تقاسم الفريقان نقاط المواجهة بنقطة لكل منهما.